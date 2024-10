Emma Raducanu a renuntat la turneul WTA de la Hong Kong

Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu - foto - (55 WTA) a anuntat miercuri ca nu va participa la turneul de la Hong Kong, care debuteaza pe 28 octombrie, chiar daca face progrese in recuperarea dupa o accidentare la picior, scrie BBC. Jucatoare cu origini romanesti s-a accidentat la turneul WTA de la Seul, cand a suferit o entorsa la genunchi in meciul din sferturi cu Daria Kasatkina, pe 21 septembrie.Fosta campioana de la US Open 2021 a ratat ... citește toată știrea