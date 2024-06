Emma Raducanu nu mai are iubit

Tenismena britanica de origine romana Emma Raducanu s-a despartit de iubitul miliardar, Carlo Agostinelli, inainte de a debuta in sezonul de iarba, in aceasta saptamana, la Nottingham. In conditiile in care nu a primit wild-card, Emma Raducanu a decis sa nu joace la Roland-Garros in acest an, retragandu-se din calificari pentru a continua pregatirea sezonului pe iarba. Dar se pare ca aceasta nu a fost singura dificultate cu care s-a confruntat fosta campioana de la US Open in ultima perioada. ... citește toată știrea