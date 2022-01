Emma Raducanu, una calda, alta rece!

Britanica de origine romana Emma Raducanu (19 ani, locul 18 WTA) a fost eliminata in turul doi la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. In primul tur, ea trecuse de Sloane Stephens (locul 67 WTA), scor 6-0, 2-6, 6-1, dar a fost ulterior criticata de fosta adversara. Emma Raducanu a pierdut neasteptat in fata muntenegrencei Danka Kovinic (98 WTA), scor 6-4, 4-6, 6-3. Partida a durat doua ore si 36 de minute. Emma Raducanu a comis mai multe erori nefortate fata de adversara ... citeste toata stirea