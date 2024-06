Endrick, minunea braziliana acontata de Real, face furori

Noul star al Realului, Endrick (foto) a reusit sa marcheze in 3 meciuri consecutive pentru nationala Braziliei la mai putin de 18 ani. Prin urmare, a intrat intr-un grup exclusivist unde se afla doar Pele si Coutinho. Brazilia a jucat in acest an 4 meciuri de pregatire premergatoare debutului in Copa America. Endrick a fost convocat pentru aceste partide si cu siguranta nu a dezamagit. Desi nu a fost titular in niciuna dintre partide, a reusit sa se impuna cu brio in timpul care i s-a acordat ... citește toată știrea