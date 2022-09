Englezii lauda ultima perla a lui Hagi, Andrei Borza

The Guardian a descoperit noua perla a lui Gica Hagi, de la Farul Constanta. Intr-un articol dedicat jucatorilor tineri din noua generatie, la categoria 2005, britanicii l-au remarcat pe Andrei Borza (foto). Cotat in acest moment la doar 50.000 de euro, fundasul lateral de doar 16 ani a jucat 8 meciuri in acest sezon de Liga 1, adunand insa mai putin de 200 de minute. Chiar si asa, el e comparat deja cu Cristi Chivu. "Borza n-are nici 17 ani inca, dar joaca in prima liga din Romania, la ... citeste toata stirea