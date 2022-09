Era mai sigur pe ocean, pe pamant a fost lovit si a murit

O tragedie care l-a implicat pe un fost sportiv de performanta s-a petrecut in Australia. Chris Davidson - foto - (45 de ani), un surfer profesionist si legenda a sportului din Australia, a decedat in cursul zilei de sambata. Acesta a fost implicat intr-un incident in fata unui pub din New South Wales, Australia. Davidson a fost lovit cu pumnul si a cazut, lovindu-se cu capul de trotuar. Impactul a fost unul violent, iar in ciuda asistentei medicale rapide pe care a primit-o, inclusiv la fata ... citeste toata stirea