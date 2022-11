Erik ten Hag s-a impacat cu Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo (37 de ani) a revenit in lotul lui Manchester United, dupa excluderea de un meci cauzata de incidentele de la jocul cu Tottenham. Starul portughez a fost titular cu Sheriff, 3-0, cand a marcat, si cu West Ham, 1-0.Intrebat daca Cristiano Ronaldo si-a cerut scuze, inainte de a fi reprimit in lotul lui Manchester United, Erik ten Hag a evitat elegant raspunsul, dar a subliniat ca este fericit pentru felul in care "telenovela" s-a incheiat. "S-a vorbit destul despre asta, am dat ... citeste toata stirea