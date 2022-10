Erik ten Hag se disculpa dupa povestea cu Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a fost surprins vizibil nefericit inainte de intalnirea decisiva de marti cu antrenorul sau, Erik ten Hag - foto - (52 de ani). Cu toate acestea, discutiile dintre cei doi au fost pozitive, iar olandezul a decis sa il reprimeasca in lotul lui Manchester United. In cadrul conferintei de presa premergatoare meciului cu Sheriff din grupele Europa League, programat joi la ora 22:00, Ten Hag a anuntat ca CR7 se afla in lot si a lasat de inteles ca problema a fost depasita. "Da, ... citeste toata stirea