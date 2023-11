Orozco (foto) poate evolua atat in centrul defensivei cat si in banda dreapta a apararii. El este nascut in Spania, fiind adoptat de o familie din Peninsula Iberica. Dupa acest moment, si-a schimbat numele in cel pe care il poarta astazi. Anuntul sosirii sale la echipa a fost facut pe siteul oficial al gruparii pitestene. Orozco a inceput fotbalul la Club Deportivo Utrera, iar apoi si-a continuat perioada de juniorat la Betis. El a jucat doar in esaloanele inferioare din Spania pana sa ajunga ... citeste toata stirea