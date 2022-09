Etapa cu doua dueluri brasovene in C5

Etapa cu numarul cinci din Liga a 3-a va aduce doua dueluri brasovene in Seria a 5-a. Formatiile din judetul nostru se afla, dupa patru runde de campionat, in zona playout-ului, fiind "intinse" pe doar doua puncte in clasament.La Rasnov, Olimpic Cetate va primi vizita lui SR Municipal Brasov, confruntare devenita deja traditionala in aceasta serie, in ultimii cativa ani.Rasnovenii lui Lucian Petre se afla pe locul cinci, cu cinci puncte, in timp ce "galben-negrii" pregatiti de Florin ... citeste toata stirea