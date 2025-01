Etapa linistita pentru Sava in Serie A

Razvan Sava - foto - (22 de ani) a pastrat poarta intacta in Udinese - Atalanta, scor 0-0, meci din etapa a 20-a din Serie A.Romanul a scapat din nou fara gol primit, dupa ce reusise acelasi lucru si in etapa precedenta in remiza cu Verona, tot 0-0.Atalanta, detinatoarea Europa League, este recunoscuta pentru forta aratata sub comanda lui Gian Piero Gasperini. Formatia din Bergamo are al doilea cel mai bun atac din campionat, cu 43 de goluri, doua mai putin decat campioana Inter.Chiar si ... citește toată știrea