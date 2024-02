Etapele de Cupa Mondiala de la Rasnov, anulate

Federatia Internationala de Schi a lansat un anunt trist pentru fanii sportului din tara noastra, etapele de Cupa Mondiala de sarituri cu schiurile de la Rasnov fiind anulate. In acest sezon, evenimentul urma sa aiba loc weekendul viitor, mai exact pe 17-18 februarie.Motivul deciziile este legat de conditiile nefavorabile in ceea ce priveste zapada."Competitiile Cupei Mondiale feminine de la Rasnov programate in 17 si 18 februarie sunt anulate din cauza conditiilor de zapada nefavorabile", ... citește toată știrea