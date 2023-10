Eugen Neagoe - foto - (56 de ani) a fost instalat ca antrenor principal la FC Arges si nu vrea sa piarda prea mult timp in Liga 2 cu echipa pitesteana.Desi a antrenat multi ani la nivelul ligii intai, "Geana" a precizat ca nu este ceva sub demnitatea lui sa antreneze in esalonul secund."Nu a fost deloc usor pentru mine sa iau aceasta hotarare, dupa ce am antrenat multi ani in prima liga... asta nu inseamna ca liga a doua este o rusine sau ca nu esti un antrenor valoros daca antrenezi aici. ... citeste toata stirea