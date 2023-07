Echipa de fotbal Universitatea Craiova a reziliat, marti, de comun acord, contractul antrenorului Eugen Neagoe (foto), dupa ce a obtinut o victorie si un egal in primele doua etape ale Superligii. "Oficial. Universitatea Craiova si antrenorul Eugen Neagoe au hotarat, de comun acord, rezilierea contractului. Ii dorim mult succes in continuare!", au anuntat reprezentantii gruparii oltene pe pagina oficiala de Facebook. In primele doua partide din acest sezon al Superligii, Universitatea Craiova a ... citeste toata stirea