Euro2024: Elvetia a eliminat campioana en-titre

Selectionata Elvetiei s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, dupa ce a invins fara drept de apel echipa Italiei, detinatoarea titlului, cu scorul de 2-0 (1-0), sambata seara, pe Olympiastadion din Berlin, in primul meci din optimile de finala.Fosta adversara a Romaniei din preliminarii s-a impus prin golurile marcate de Remo Freuler (37) si Ruben Vargas (46), in fata unei echipe care a fost o umbra a celei care castiga titlul continental in ... citește toată știrea