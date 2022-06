Eva Bobes, de la Dinamo Brasov, pe podium la Campionatul National de sabie

Saptamana trecuta, la Bucuresti s-a desfasurat Campionatul National de Scrima adresat copiilor, iar intre performerii editiei 2022 s-a numarat si brasoveanca Eva Bobes, care a obtinut medalia de argint la sabie, la categoria U13. Tanara care se pregateste sub comanda antrenorilor Cezar Ailinica si Ciprian Galatanu la centrul de la Brasov al CS Dinamo a fost invinsa in finala de colega sa de club, bucuresteanca Sofia Corlatescu.Eva Bobes a obtinut si medalia de aur, in competitia pe echipe. ... citeste toata stirea