Daniel Oprita (42 de ani) a vorbit despre plecarea sa de la CSA Steaua, dupa ce a anuntat ca va parasi clubul la finalul acestui sezon, si despre posibila revenire a lui Victor Piturca (67 de ani) in Ghencea. Fanii Stelei au inceput sa viseze cu ochii deschisi in urma cu cateva saptamani, dupa ce Victor Piturca si-a manifestat intentia de a reveni in Ghencea si a ii asigura dreptul de promovare fostei sale echipe.Din punct de vedere sportiv, CSA ar fi trebuit sa se afle deja in Superliga, ... citeste toata stirea