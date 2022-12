Evolutie stearsa, rezultat pe masura

FC Brasov a pierdut meciul cu Dinamo, scor 2-0 (1-0), sambata, pe Stadionul Tineretului, in etapa a 16-a a Ligii a II-a de fotbal. Echipa antrenata de Ovidiu Burca s-a impus prin golurile marcate de Vasile Buhaescu (15 - penalty) si Iulian Rosu (63). Bucurestenii veneau dupa un esec in deplasare, 0-1 cu Poli Iasi, in timp ce trupa lui Dan Alexa se impusese in Ghencea, 1-0 cu CSA Steaua."Stiam ca Dinamo are o echipa buna, foarte organizata. Noi aveam mari sperante, mai ales ca veneam dupa o ... citeste toata stirea