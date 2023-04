Rafael Leao - foto - (23 de ani) face un sezon extraordinar in tricoul celor de la AC Milan si este curtat de cele mai puternice echipe din Europa. In acest sezon, fotbalistul portughez a reusit 13 goluri si 12 pase decisive in cele 41 de meciuri jucate pentru "Diavoli". Potrivit celor de la Gazzetta dello Sport, Rafael Leao a fost contactat de catre oficialii celor de la Real Madrid si Chelsea, insa a decis sa refuze ambele propuneri. Ziarul italian sustine ca portughezul s-a stabilit deja cu ... citeste toata stirea