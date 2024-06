EXCLUSIV: Sarlatanul Coliban isi pregateste lovitura in secret: fotbal din nou la Corona! DOCUMENTE

Ne tinem de cuvant, asa cum am promis, si revenim cu Allen Coliban, acest individ in care nu se poate avea incredere si care a decredibilizat functia de primar al municipiului Brasov! Minciunile si tradarile din timpul mandatului de primar, ba chiar de dinainte, de cand sistemul ocult il pregatea sa iasa de la rampa, sunt cele mai bune dovezi. Marturii clare despre felul de a fi al sarlatanului au depus, public, in repetate randuri, mai multi oameni pe care i-a inselat.Au fost in echipa cu ... citește toată știrea