Fabbrini nu o iarta pe Dinamo, isi vrea toti banii

Fostul jucator al "cainilor", Diego Fabbrini (33 de ani), nu renunta la drepturile sale financiare din perioada petrecuta in Stefan cel Mare.In procedura de iesire din insolventa, Dinamo a respirat usurata saptamana trecuta in conflictul cu fostii sai jucatori Diego Fabbrini, Rene Hinojo, Juan Camara si Ismael Lopez. Inalta Curte a respins plangerea celor patru, eliminati de la masa credala in procedura de reorganizare, pentru ca aveau ... citește toată știrea