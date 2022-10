Fagaras si Ghimbav, victorii importante in etapa a sasea

CSM Fagaras si Sporting Ghimbav (foto) sunt pe podium in clasamentul Seriei D a Diviziei A, dupa sase etape din actualul campionat.CSM Fagaras a reusit o victorie importanta, in runda a sasea, castigand pe teren propriu cu Potaissa Turda, echipa secunda, scor 34 la 27, desi la pauza era condusa cu 17-16.Echipa antrenata de Eugen Fratila este lidera in serie, cu 15 puncte.Sporting Ghimbav a reusit al treilea succes consecutiv in acest weekend, dupa ce s-a impus pe teren propriu, 30 la 26, ... citeste toata stirea