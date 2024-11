Fagaraseanul Marian Barbu va arbitra un meci din UEFA Nations League, in aceasta saptamana

Marian Barbu va arbitra in aceasta saptamana un meci din UEFA Nations League. Meciul este programat joi, 14 noiembrie de la ora 17:00, pe Almaty Ortalyq Stadion din Almaty. Marian Barbu a fost delegat la centru la meciul dintre Kazahstan si Austria, in timp ce Mihai Ovidiu Artene si Imre Laszlo Bucsi se vor afla la cele doua linii, iar Rares George Vidican va fi cel de-al patrulea oficial. Partida conteaza pentru grupa 3 din Liga B din UEFA Nations League. Marian Barbu a inceput arbitrajul in ... citește toată știrea