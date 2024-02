Dupa ce au trecut surprinzator, pe teren propriu, de CSM Bacau, handbalistele de la CSM Fagaras au mai reusit o victorie in Divizia A, de aceasta data pe terenul Stiintei Bacau. Fetele lui Dumitru Opris s-au impus cu 31-22 (19-13) in etapa a noua si ocupa locul patru in Seria B a ligii secunde, cu 12 puncte, dupa CSM Iasi (21), CSM Galati (21) si CSM Roman (15) si inaintea lui CSM Bacau (9), HCF Piatra Neamt (3) si Stiinta Bacau (0). In urmatoarea etapa, la Fagaras va veni CSM Roman.In Seria ... citeste toata stirea