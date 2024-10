Fagarasenii n-au facut fata campioanei

CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe CSM Fagaras cu scorul de 40-29 (20-10), vineri, in Soseaua Stefan cel Mare, intr-un meci din etapa a 9-a a Ligii Nationale de handbal masculin.Campioana a reusit a opta sa victorie in tot atatea meciuri jucate in acest campionat.Condusa de Andrii Akimenko (12 ... citește toată știrea