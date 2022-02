Fanii Coronei continua sa conteste antrenorul si conducerea sectiei

Corona Brasov a avut un rezultat bun, in acest weekend, trecand de CSM Deva in Cupa Romaniei si obtinand astfel calificarea in optimile de finala ale competitiei. Antrenorul Alin Bondar este, insa, in continuare contestat de fanii care vin constant la meciuri. Mihai Parvulescu, unul dintre acestia, a lansat, in mediul online, o scrisoare deschisa prin care cere demisia tehnicianului instalat pe banca echipei in vara trecuta."Este din ce in ce mai greu sa ramai fara reactie in fata tuturor ... citeste toata stirea