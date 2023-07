Romania a cucerit o medalie de argint si una de bronz, duminica, in ultima zi a Campionatelor Europene de inot pentru juniori de la Belgrad (foto). Daria Silisteanu a obtinut medalia de argint in proba de 100 m spate, cu timpul de 1 min 01 sec 24/100, in timp ce aurul a revenit maghiarei Lora Fani Komoroczy, in 1 min 01 sec 10/100. Aissia Prisecariu s-a clasat pe locul al cincilea, cu timpul de 1 min 01 sec 55/100.Vlad Stancu a castigat medalia de bronz in proba de 400 m liber, cu timpul de 3 ... citeste toata stirea