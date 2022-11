Nationala Romaniei a fost invinsa fara drept de apel de Franta, campioana olimpica en titre, cu scorul de 35-21 (17-11), luni seara, la Skopje, in Grupa C a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2022, gazduit de Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru.Tricolorele au suferit al doilea esec consecutiv in grupa, dupa 28-29 cu Olanda.Jucatoarele antrenate de Florentin Pera, previzibile in atac si fragile in aparare, nu au facut fata campioanei olimpice, nereusind sa profite ... citeste toata stirea