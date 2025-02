Fara emotii

Calificare facila pentru handbalistele de la Corona Brasov in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Potrivit Radio Romania Brasov, fetele pregatite de Bogdan Burcea au trecut clar in optimi de CSM Iasi, scor 27-14, dupa un meci dominat autoritar, mai ales in partea secunda.Corona a avut un avans de 4 goluri la pauza, dar s-a desprins decisiv in startul reprizei secunde.Van Kreij, ... citește toată știrea