Fara punct dupa doua meciuri

Nationala de fotbal a Romaniei a fost invinsa cu Bosnia-Hertegovina, cu scorul de 1-0 (0-0), marti seara, pe Stadionul Bilino polje din Zenica, in Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Natiunilor.Tricolorii au pierdut al doilea meci consecutiv in competitie, dupa 0-2 cu Muntenegru, insa au prestat un joc mult mai bun.Unicul gol al partidei a fost marcat de Smail Prevljak (68), dupa o minge respinsa de portarul Florin Nita.Selectionerul Edward Iordanescu, fara victorie in mandatul sau la echipa ... citeste toata stirea