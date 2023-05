Farul Constanta a castigat titlul de campioana a Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe FCSB cu scorul de 3-2 (1-2), duminica seara, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a noua, penultima, a fazei playoff a Superligii.Farul, care isi trece in palmares al doilea titlu national, dupa cel obtinut de FC Viitorul in 2017, a reusit o revenire spectaculoasa in aceasta veritabila finala a campionatului, dupa ce a fost condusa cu 2-0.FCSB a inceput foarte bine meciul si avea 2-0 in min. 17, prin ... citeste toata stirea