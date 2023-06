Farul Constanta e aproape de un nou transfer. Campioana Romaniei impresioneaza in perioada de mercato si e aproape de o mutare importanta. Diogo Queiros - foto - (24 de ani), fundas central crescut de FC Porto, ar fi ajuns la un acord cu Farul Constanta, anunta jurnalistul portughez Pedro Sepulveda. Jucatorul va semna un contract valabil pentru urmatorii doi ani cu trupa condusa de Gica Hagi. Pe langa FC Porto, formatie cu care a fost sub contract pana in 2020, Queiros a mai fost legitimat in ... citeste toata stirea