Farul - Sepsi 2-1, meci cu penalty-uri si eliminari

Farul Constanta a castigat cu 2-1 (1-0) meciul cu Sepsi OSK, duminica, in etapa cu numarul 10 din Superliga Romaniei.Farul a inceput excelent partida si a deschis scorul in minutul 12, dupa ce Denis Alibec a inscris din penalty.Ulterior, Mihai Balasa a primit al doilea galben si a parasit terenul inca din minutul 30, insa cursul jocului nu s-a schimbat foarte mult.Dupa pauza, "marinarii" au mai primit un penalty, ratat in prima faza de Grigoryan. Niczuly nu a avut niciun picior pe linia ... citește toată știrea