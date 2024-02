Favorit la Olimpiada, atletul kenyan Kelvin Kiptum, a murit intr-un accident

Atletul kenyan Kelvin Kiptum (foto), in varsta de 24 de ani, detinatorul recordului mondial la maraton si favorit la castigarea aurului olimpic anul acesta, la Paris, si-a pierdut viata intr-un accident rutier produs duminica seara, informeaza AFP. In accidentul produs in regiunea natala a sportivului si-a pierdut viata si antrenorul sau Gervais Hakizimana, in timp ce o femeie aflata de asemenea la bordul vehiculului a fost transportata la spital, dupa cum a informat comandantul politiei din ... citește toată știrea