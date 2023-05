Jucatoarea Irina Begu (foto), cap de serie numarul 27, s-a calificat, duminica, in turul doi al turneului de grand slam de la Roland-Garros. Begu, locul 27 WTA, a trecut in primul tur de sportiva din Ungaria Anna Bondar, numarul 104 mondial, scor 6-4, 6-2, intr-o ora si 39 de minute. In runda urmatoare, Irina Begu o va intalni pe italianca Sara Errani, numarul 73 mondial. In urma rezultatelor din primele doua ... citeste toata stirea