FC Botosani ramane in Superliga

FC Botosani isi pastreaza locul in Superliga de fotbal a Romaniei, dupa ce a invins-o pe CS Mioveni cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, in deplasare, in mansa secunda a barajului de mentinere/promovare. Unicul gol al partidei a fost inscris de Sebastian Mailat (74). FC Botosani castigase cu 1-0 in prima mansa. Echipa antrenata de Bogdan Andone a avut putine emotii in meciul de vineri, in care argesenii nu au tras niciun sut pe spatiul portii.Eduard Florescu a trimis un sut bun de la peste ... citește toată știrea