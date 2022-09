Dupa un meci de mare lupta, in care s-a depus foarte mult efort, si care s-a jucat mai mult la mijlocul terenului, FC Brasov a cedat cu scorul de 2-1 in meciul disputat, astazi, in deplasarea de la Galati, cu Otelul.Golurile galatenilor au fost marcate de Nica si Mitoi, in timp ce pentru brasoveni a redus din diferenta pe final de meci Rares Lazar, cel mai bun stegar de pe teren.Ambele echipe au inceput meciul cu ... citeste toata stirea