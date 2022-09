In etapa a 6-a a Ligii a 2-a de fotbal, FC Brasov a invins, cu 1-0, pe Metaloglobus Bucuresti.Sigurul gol al meciului a fost marcat inca din minutul 4. Oaspetii au pierdut mingea, iar Anghelov, pe contraatac, i-a pasat lui Lambrinoc. Acesta a driblat doi jucatori si a marcat cu un sut in forta, sub bara. Galben-negrii au dominat autoritar prima repriza, poate cea mai buna repriza din acest sezon.Oaspetii nu au avut ... citeste toata stirea