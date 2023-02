FC Brasov a mai anuntat doua transferuri!

Portarul Andrei Ureche si mijlocasul de banda stanga Luca Florica au semnat contracte cu FC Brasov. Cei doi fotbalisti se afla in cantonamentul din Antalya alaturi de restul lotului.* Andrei Ureche, portar, 24 de ani, a venit imprumutat de la FC Botosani, din SuperLiga, si a semnat un contract cu FC Brasov pana in vara. In cariera sa, tanarul portar a mai jucat la Academica Clinceni in SuperLiga si FC Arges in Liga a 2-a. Are 34 de meciuri in SuperLiga si ... citeste toata stirea