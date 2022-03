In ultima etapa a sezonului regular din Liga a 2-a de fotbal, FC Brasov a intalnit, in deplasare, pe FK Csikszereda Miercurea Ciuc.Pornita din start cu sansa a doua, FC Brasov a dat peste cap toate calculele si a reusit sa plece neinvinsa de pe terenul celei mai in forma formatii din liga secunda. FC Brasov si Miercurea Ciuc au terminat la egalitate, scor 1-1. Harghitenii au ... citeste toata stirea