FC Brasov, cu gandul la victorie in deplasarea de la Targu Jiu. Calin Moldovan: "Va fi Vinerea Mare, in care vom face si punctul necesar care sa ne asigure prezenta la baraj"

Optimism in randul stegarilor inaintea ultimei deplasari din play-out-ul Ligii a 2-a. FC Brasov merge la Targu Jiu pentru partida cu Viitorul Pandurii doar cu gandul la victorie. Asta si datorita rezultatelor foarte bune pe care echipa le-a optinut in ultima perioada in meciurile din deplasare. Echipa fiind neinvinsa in deplasare in 2022.FC Brasov deja se pregateste pentru barajul de mentinere in Liga a 2-a, iar Calin Moldovan, dar si jucatorii sunt oprimisti ca obiectivul echipei se poate ... citeste toata stirea