Intr-o confruntare din prima etapa a play-out-ului Ligii a 2-a la fotbal, FC Brasov a intalnit, in aceasta dimineata, in deplasare, pe Ripensia Timisoara.La capatul unui meci spectaculos, cu cinci goluri, galben-negrii au reusit sa castige confruntarea de pe Bega, cu 3-2. Golurile brasovenilor au fost marcate de Lambrinoc, in minutul 11, Anghelov in minutul 39 si Iorga in minutul 67. ... citeste toata stirea