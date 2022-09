FC Brasov debuteaza in Cupa, la Targu Secuiesc. Dan Alexa: "Mergem sa ne calificam"

FC Brasov debuteaza, miercuri, in Cupa Romaniei, sezonul 2022 / 2023. "Galben-negrii" dau piept in deplasare cu KSE Targu Secuiesc. Dan Alexa, antrenorul brasovenilor vrea un parcurs cat mai lung in competitie si nu concepe decat victoria impotriva covasnenilor."Un meci pe care il tratam foarte serios. Mergem sa ne calificam. E important pentru noi. Intalnim o echipa formata din jucatori tineri cu foarte multa ambitie. O echipa care a eliminat pe CSM Focsani, o echipa care se bate la ... citeste toata stirea