FC Brasov - Dinamo, cine pierde isi ia adio de la playoff

FC Brasov va primi vizita lui Dinamo Bucuresti, sambata, de la ora 13.15, pe Stadionul Tineretului.Partida este una extrem de importanta pentru ambele echipe, in ideea de a mai spera la calificarea in playoff, in cele trei etape ramase de jucat din sezonul regular, in luna martie 2023.FC Brasov ocupa locul 8, cu 23 de puncte, iar Dinamo este pe 11, cu 21 de puncte. Pe ultima pozitie de playoff se afla Csikszereda, cu 25 de puncte. Astfel, cine pierde duelul de pe Tineretului iese din ... citeste toata stirea