FC Brasov si-a aflat, vineri, adversara din playoff-ul Cupei Romaniei. "Galben-negrii" vor intalni una dintre cele mai in forma echipe din Superliga, pe FC Hermannstadt. Disputa "se va transa" intr-o singura mansa, pe Stadionul Tineretului. "Intalnim o echipa, cred ca in primele trei ca forma, o echipa care nu a pierdut anul acesta in Liga 1. O echipa foarte puternica, cu un ... citeste toata stirea