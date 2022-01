FC Brasov incepe anul cu un amical tare

Sambata, 15 ianuarie, de la ora 17:00, FC Brasov va disputa primul meci amical din acest an. Elevii lui Calin Moldovan vor incepe cu un meci tare, adversar urmand a le fi Universitatea Craiova, locul 5 in actualul sezon al Ligii 1. Meciul va avea loc in deplasare.Partida va incheia prima saptamana de pregatire a "galben-negrilor", de luni acestia urmand a pleca in cantonament la Targu Secuiesc, unde vor avea alte doua teste: cu Olimpic Zarnesti (Liga 4) pe 22 ianuarie si cu ... citeste toata stirea