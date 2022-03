FC Brasov incepe playout-ul la Timisoara

FC Brasov si-a aflat luni programul din playout-ul Ligii a 2-a de fotbal. Pentru evitarea retrogradarii, elevii lui Calin Moldovan se lupta cu FC Buzau, Unitea Dej, Ripensia Timisoara, Viitorul Pandurii Targu Jiu, Unirea Constanta si Astra Giurgiu in Grupa B. Primul meci va fi in deplasare la Timisoara cu Ripensia (sambata, 19 martie), iar in ultima etapa "galben-negrii" primesc vizita Astrei Giurgiu (7 mai).Celelalte partide sunt programate pe 2 aprilie (acasa, cu FC Buzau), 9 aprilie (in ... citeste toata stirea