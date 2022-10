FC Brasov, prohodul sau prapadul? DNA a cerut Primariei Brasov actele privind implicarea la club

FC Brasov a ajuns sa fie bataia de joc a administratiei USR, in speta a primarului mincinos Allen Coliban, zis si "Prejudiciu". DNA a cerut inscrisuri, zilele trecute, referitoare la ingineriile exmatriculatului care si-a trecut asociatia cu nume de cocart, Scotch Club la municipiu, de unde a pompat bani publici ca membru fondator si ca primar.Asta dupa ce, in campania electorala, i-a mintit pe fanii stegari ca va sustine SR Brasov ca echipa fanion a Brasovului. Dupa ce s-a cocotat in ... citeste toata stirea