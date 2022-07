FC Brasov ramane in liga secunda. Ce ii rezerva viitorul echipei de sub Tampa?

FC Brasov a castigat si mansa retur din barajul de mentinere in liga secunda, disputat contra celor de la Politehnica Timisoara. A fost 1-0 pentru brasoveni, singurul gol al disputei fiind marcat de Milcho Angelov, in minutul 71.Astfel, fanii fotbalului brasovean vor putea plasa ponturi fotbal pe favoritii lor si in sezonul urmator din Liga a II-a.Meciul retur dintre FC Brasov si Politehnica Timisoara a pornit de la un avantaj de 2-1 pentru trupa antrenata de Calin Moldovan, capatat la ... citeste toata stirea