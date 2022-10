FC Brasov, remiza chinuita pe Tineretului

Intr-un meci din etapa a 8-a a Ligii a 2-a de fotbal, FC Brasov a terminat la egalitate, scor 0-0, in compania celor de la CSM Slatina, la capatul unui meci modest.Cu multe schimbari in formula de start fata de duelul din cupa, stegarii au inceput mai bine partida, insa Neagrean si Mbombo nu au fost inspirati. Dupa pauza, oaspetii au avut marile ocazii ale confruntarii. In minutul 57, dupa o gafa a defensivei brasovene, Luis Nitu a tras pe jos, din ... citeste toata stirea